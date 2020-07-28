Участнику Ржевской битвы и взятия Берлина, Почетному гражданину Тверской области Спартаку Сычёву исполнилось 97 лет

28 Июль 2020 2020-07-28T21:14:12+03:00

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28 июля участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычёв принимает поздравления с 97-летием.

С днем рождения Спартака Андреевича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы один из тех героев, которые символизируют стойкость и мужество поколения победителей в борьбе за свободу нашего Отечества. Был рад видеть Вас в добром здравии на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом, и вместе с Вами отдать дань уважения бессмертному подвигу нашего народа. Желаю Вам никогда не терять присущих Вам бодрости духа, энергичного и вдохновляющего настроя, – отметил Игорь Руденя.

Свой военный путь Спартак Андреевич начал в 1942 году на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. В составе 129 отд. стрелковой бригады освобождал от солдат Вермахта город Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Спартак Сычёв сражался на Курской дуге, участвовал в освободительных операциях в Украине, Польше, во взятии Берлина и освобождении Праги.

30 июня Спартак Андреевич стал почетным гостем на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

В июле 2020 года Президент РФ Владимир Путин наградил Спартака Сычёва и ещё четверых ветеранов из Тверской области Орденами Почета.

ИСТОЧНИК KP.RU