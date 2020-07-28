В Твери к 2024 году завершат масштабный ремонт уличных дорог
В Твери по нацпроекту на 12 улицах уже провели основную часть работы по обновлению дорожного полотна, ещё на 11 объектах - ремонты в разгаре. Всего в этом году планируется отремонтировать 61,5 км дорог на 46 улицах. Об этом сообщает городская администрация.
Напомним, что всего по нацпроекту с 2019 по 2024 год в областной столице дорожные ремонты запланированы на более чем 265 км улиц. С учетом прошлого года к 2022-му должны отремонтировать чуть больше 92 км.
На сегодня полностью завершен ремонт Волжского проезда - подхода к Старому Волжскому мосту, а также участков на улицах Хрустальной, Коминтерна, дороги на посёлок 1 мая, Сахаровском шоссе.
Положили новый асфальт в Третьяковском переулке, на улицах Маяковского, Пржевальского, Новая Заря, Пичугина, Шишкова и Громова. Сейчас там ремонтируют колодцы, укладывают тротуары.
На Комсомольском проспекте и Новом мосту демонтировали половину трамвайных рельсов, а вместо них положили основание под будущую дорогу.
Ремонтируют дорогу, связывающую Соминку с посёлком Вагонников. На улице 26 июня начали перекладывать водопропускные трубы, на улице Кольцевой на 70% уложили новый асфальт.
На правобережном подходе к Восточному мосту полностью уложен асфальт, ведутся работы по замене бортового камня и фрезерованию на Петербургском шоссе и набережной Степана Разина. Меняют бортовой камень на улицах 1-я Республиканская, Тамары Ильиной, Московская и Оборонная.
ИСТОЧНИК KP.RU
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