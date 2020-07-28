Самый большой в мире самолёт доставил для суворовцев Твери боевой истребитель

Момент выгрузки истребителя из "Антея". Фото: Кадр с видео телеканала "Звезда"/tvzvezda.ru

Самый большой в мире самолёт Ан-22 «Антей» доставил в Тверь для суворовцев боевой истребитель МиГ-29.

Ан-22 приземлился на аэродроме в Мигалово.

Истребитель в Тверь прилетел в разобранном виде, закреплённый внутри «Антея».

Сейчас МиГ-29 собирают специалисты инженерно-авиационной службы соединения Военно-транспортной авиации в Мигалово, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Легендарный самолёт будет установлен во дворе нового суворовского училища, строительство которого завершается возле окружной дороги недалеко от Мигалово.

Это не первый МиГ в Твери. Так, во дворе НИИ на улице Дементьева, недалеко от Скорбященской церкви, на постаменте возвышается МиГ-23.