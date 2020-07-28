Иностранец в Тверской области за взятку в 1000 рублей пытался откупиться от штрафа в 500 рублей
Комическая ситуация произошла в Конаково: гражданин Узбекистана пытался дать взятку в 1000 рублей сотруднику Госавтоинспекции. Тем самым он хотел избежать штрафа в 500 рублей за переход дороги на "красный".
Видимо иностранец просто не знал размера штрафа, который ему грозит. И теперь заплатит гораздо больше.
По сообщению областной прокуратуры, суд признал незадачливого гостя из Узбекистана виновным в попытке дачи взятки и назначил ему штраф - 40 тысяч рублей. Но в связи с тем, что иностранец до вынесения приговора находился под стражей, ему уменьшили сумму штрафа до 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU