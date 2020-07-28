Юнармейцы из Твери посетили музейный комплекс «Дорога памяти», на территории главного храма Вооруженных Сил в Подмосковье
Юнармейцы из Тверской школы №38 посетили музейный комплекс «Дорога памяти», на территории главного храма Вооруженных Сил в Подмосковье.
Протяжённость «Дороги Памяти» 1418 метров – по количеству дней Великой Отечественной войны.
- Музей «Дорога памяти» не имеет аналогов в мире. Здесь все просчитано до мельчайших деталей, экспозиция рассказывает ежедневную историю войны, — цитирует начальника Главного штаба Юнармии, летчика-космонавта Героя России Романа Романенко официальный сайт Министрества обороны РФ.
После музея ребята посетили главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Его построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU