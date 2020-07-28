2020-07-28T18:56:19+03:00
Общество

В Тверской области отреставрируют Надвратную колокольню с церковью Спаса Борисоглебского монастыря

На это планируется потратить 32,7 млн рублей
Виктория ТУШКОВА
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Монастырь возвращен РПЦ в 1994 году.Монастырь возвращен РПЦ в 1994 году.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В Торжке будет отреставрирована Надвратная колокольня с церковью Спаса над святыми воротами Борисоглебского монастыря. На это планируют потратить 32 млн 730 тыс. 927 руб.

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

Приём заявок от подрядчиков продлится до 18 августа 2020 года. Работы согласно контрактной документации должны завершиться в октябре 2021 года.

Надвратная колокольня с церковью Спаса входит в ансамбль Борисоглебского монастыря, объекта культурного наследия федерального значения XVII-XIX веков. Колокольня отстроена в классическом стиле, имеет несколько ярусов, первый из которых является главным входом в монастырь. Второй ярус - церковь Спаса, далее - колокольня и обзорная площадка, с которой открывается вид на весь Торжок.

Внутренние стены и своды колокольни когда-то украшала ручная роспись, которая на настоящий момент по большей части утрачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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