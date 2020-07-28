Председатель ТСЖ в Твери присваивал себе взносы жильцов на капремонт
Председатель одного из ТСЖ в Московском районе Твери присваивал себе деньги, которые жильцы вносили на капремонт своего дома.
С 2018 года по 2020 год 51-летний махинатор успел таким образом обогатиться на 32 тысячи рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД. Все похищенные деньги он потратил.
Сейчас следователи устанавливают возможные дополнительные эпизоды его незаконной деятельности. В УМВД России по городу Твери возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Наказание по данной статье подразумевает до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU