На Калининской атомной электростанции разработали уникальную технологию устранения дефектов на корпусе реактора
Специалистами Калининской АЭС разработана технология обследования и устранения дефектов металла корпуса реактора с помощью модульного манипулятора не имеющего аналогов. Для обмена уникальным опытом в Удомлю приехали специалисты с других атомных станций России.
Об этом сообщает официальная группа КАЭС в соцсети.
Гости познакомились с работой манипулятора, которая проводилась непосредственно в реакторном отделении энергоблока №4.
«Манипулятор отлично себя зарекомендовал на первом энергоблоке КАЭС в феврале этого года. Он существенно упростил процедуру и сократил время обследования на двое суток, уменьшил дозовую нагрузку на персонал», - приводит слова заместителя главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олега Волкова паблик «Калининская АЭС».
ИСТОЧНИК KP.RU