2020-07-28T17:03:20+03:00
Общество

На Калининской атомной электростанции разработали уникальную технологию устранения дефектов на корпусе реактора

Для обмена опытом приезжают коллеги с других станций
Олег ХАДАЕВ
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Реактор Калининской АЭС. Фото: VK/Калининская АЭСРеактор Калининской АЭС. Фото: VK/Калининская АЭС
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Специалистами Калининской АЭС разработана технология обследования и устранения дефектов металла корпуса реактора с помощью модульного манипулятора не имеющего аналогов. Для обмена уникальным опытом в Удомлю приехали специалисты с других атомных станций России.

Об этом сообщает официальная группа КАЭС в соцсети.

Гости познакомились с работой манипулятора, которая проводилась непосредственно в реакторном отделении энергоблока №4.

«Манипулятор отлично себя зарекомендовал на первом энергоблоке КАЭС в феврале этого года. Он существенно упростил процедуру и сократил время обследования на двое суток, уменьшил дозовую нагрузку на персонал», - приводит слова заместителя главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олега Волкова паблик «Калининская АЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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