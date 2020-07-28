На Калининской атомной электростанции разработали уникальную технологию устранения дефектов на корпусе реактора

28 Июль 2020 2020-07-28T17:03:20+03:00

Для обмена опытом приезжают коллеги с других станций

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Специалистами Калининской АЭС разработана технология обследования и устранения дефектов металла корпуса реактора с помощью модульного манипулятора не имеющего аналогов. Для обмена уникальным опытом в Удомлю приехали специалисты с других атомных станций России.

Об этом сообщает официальная группа КАЭС в соцсети.

Гости познакомились с работой манипулятора, которая проводилась непосредственно в реакторном отделении энергоблока №4.

«Манипулятор отлично себя зарекомендовал на первом энергоблоке КАЭС в феврале этого года. Он существенно упростил процедуру и сократил время обследования на двое суток, уменьшил дозовую нагрузку на персонал», - приводит слова заместителя главного инженера Калининской АЭС по ремонту Олега Волкова паблик «Калининская АЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU