Крестьянское хозяйство в Тверской области чуть не стало рассадником оспы овец
Одно из крестьянских хозяйств в Лихославльском районе Тверской области едва не стало распространителем опасного заболевания животных - оспы овец. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Помещения, где держали овец, не чистились. А самих животных владельцы не показывали ветеринарным врачам.
Прокурор Лихославльского района обратился в суд с заявлением об устранении опасных нарушений.
- Решение суда обращено к немедленному исполнению, контроль за которым установлен в прокуратуре района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.
СПРАВКА "КП"
Оспа овец - острое вирусное заболевание с лихорадкой, интоксикацией и развитием сыпи. Отличается высокой контагиозностью (заразностью) и высокой смертностью среди заболевших овец.
ИСТОЧНИК KP.RU