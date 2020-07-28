Крестьянское хозяйство в Тверской области чуть не стало рассадником оспы овец

28 Июль 2020 2020-07-28T16:44:43+03:00

Помещения, где держали овец, не чистились и животных не показывали ветеринарным врачам. Фото: Сергей ГАПОН

Изменить размер текста: A A

Одно из крестьянских хозяйств в Лихославльском районе Тверской области едва не стало распространителем опасного заболевания животных - оспы овец. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Помещения, где держали овец, не чистились. А самих животных владельцы не показывали ветеринарным врачам.

Прокурор Лихославльского района обратился в суд с заявлением об устранении опасных нарушений.

- Решение суда обращено к немедленному исполнению, контроль за которым установлен в прокуратуре района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

СПРАВКА "КП"

Оспа овец - острое вирусное заболевание с лихорадкой, интоксикацией и развитием сыпи. Отличается высокой контагиозностью (заразностью) и высокой смертностью среди заболевших овец.

ИСТОЧНИК KP.RU