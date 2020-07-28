В Тверской области 89 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

28 Июль 2020 2020-07-28T14:33:33+03:00

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Выпускники Верхневолжья уже дали ЕГЭ по семи предметам: русскому языку, математике, литературе, географии, информатике и ИКТ, а также по истории и физике. Подведены и итоги этих испытаний.

В официальном сообщении правительства региона говорится, что По результатам этих экзаменов 89 участников ЕГЭ из разных муниципалитетов области сдали экзамен на 100 баллов.

В сравнении с 2019 годом в регионе значительно выросло количество одиннадцатиклассников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

И ещё не него статистики: по итогам семи экзаменов шесть выпускников сдали экзамен на 200 баллов, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это школьники из Твери (выпускники МБОУ СШ №45 и МОУ «Тверская гимназия №8») и четыре одиннадцатиклассников из Весьегонского района, Ржева, Торжка и Кимр.

Все выпускники набрали 100 баллов по русскому языку и еще по одному профильному предмету (информатика, история, литература).

Пять участников ЕГЭ – это медалисты, подтвердившие свою отличную учёбу высокими результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU