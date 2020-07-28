В Твери на одной детской площадке вандалы украли качели, а на другой разломали паровозик
Сразу несколько сообщений от разгневанных родителей появилось в тверских социальных сетях.
С территории детской площадки нового жилого комплекса, расположенного в Заволжье на набережной Волги, кто-то украл детские качели. Жители окрестных домов предполагают, что качели срезали для личных нужд, либо так развлеклись вандалы.
А на детской площадке, недалеко от бывшего кинотеатра «Спутник», ныне это ТЦ «Тверь», на детской площадке развалился пол в паровозике. Непонятно, то ли это сделало время, и пол сгнил, то ли это опять же вандалы.
«30.06.2020 в администрацию Пролетарского района было написано письмо с просьбой произвести ремонт данного элемента (паровоза) площадки, но, к сожалению, администрация района на него так и не отреагировала. Не хотелось бы, чтобы последствия детской игры оказались трагичными настолько, что привели бы к увеличению детского травматизма», - выдержка из поста неравнодушных родителей в паблике «Тверь ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU