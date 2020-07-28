На заседании в думе рассмотрят, сможет ли застройщик завершить строительство ЖК «Мичуринский» в Твери

Судьбу многоэтажек в Мамулино будут решить депутаты гордумы. Фото: ТГД

Депутаты тверской городской думы соберутся на заседание 30 июля, среди немногочисленных вопросов повестки есть и о судьбе высоток в Мамулино.

Дело в том, что в 2019 году дума внесла изменения в Генеральный план города, запрещающие строительство домов свыше 8 этажей. А в «Мичуринском» - от 10 до 17 этажей.

Строительство домов в этом жилом комплексе стартовало в 2017 году. Две очереди жилья уже сданы, третью строят, а на четвёртую идёт оформление проектной документации.

В общем, достраивать как-то надо, и застройщик обратился в горадминистрацию.

Теперь депутаты гордумы будут решать, вносить или нет изменения в Правила застройки города.

Застройщик аппелирует к тому, что, если разрешение на строительство выдано, то нужно оставить первоначально заложенное количество этажей в многоэтажках.