2020-07-28T13:04:44+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина на мопеде вылетел на встречку и попал под машину

Водитель мопеда госпитализирован
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло в селе Есиновичи Вышневолочкого района.ДТП произошло в селе Есиновичи Вышневолочкого района.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области мопед попал под колёса машины. ДТП произошло в селе Есиновичи Вышневолоцкого района, на улице Советской у дома №2.

Мопедом "Automatic YX-50J" управлял мужчина 1981 года рождения. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с универсалом "Лада Ларгус"ю

Скорая помощь забрала водителя мопеда ещё до приезда патруля ДПС. По информации областной Госавтоинспекции водитель мопеда получил несколько травм: закрытый перелом правого голеностопа, сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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