Четверо человек заразились коронавирусом в Твери 28 июля

28 Июль 2020 2020-07-28T11:22:59+03:00

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4505 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По данным оперативного штаба, на 28 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четверо заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4505 человек.

3797 заболевших излечились от инфекции (0 за последние сутки). 134 человека умерли (+2), 574 пациента изолированы (+25).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1479 (+4)

Кимры 547

Конаковский район 378 (+1)

Ржев 253 (+3)

Калининский район 248

Лихославльский район 239

Торжок 177 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 140 (+1)

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU