Четверо человек заразились коронавирусом в Твери 28 июля
По данным оперативного штаба, на 28 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четверо заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4505 человек.
3797 заболевших излечились от инфекции (0 за последние сутки). 134 человека умерли (+2), 574 пациента изолированы (+25).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1479 (+4)
Кимры 547
Конаковский район 378 (+1)
Ржев 253 (+3)
Калининский район 248
Лихославльский район 239
Торжок 177 (+12)
Вышневолоцкий городской округ 140 (+1)
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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