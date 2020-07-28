В Тверской области от коронавируса за последние сутки снова никто не выздоровел

28 Июль 2020 2020-07-28T11:10:38+03:00

Статистика выздоровления от COVID-19 стоит на месте третий день

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В Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии инфекция выявлена у 4505 человек.

На 28 июля по информации регионального оперштаба, общее количество выздоровевших составило 3797. За последние сутки не выздоровел никто. Отметим, выздоровевших нет уже третий день подряд.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 574 человека (+25 за минувшие сутки).

134 человека от коронавируса скончались (+2 за минувшие сутки). Статистика смертности в последние дни стабильно держит уровень +2 в сутки.

Всего в стране, по данным на 28 июля 2020 года, подтверждено 5395 новых случаев заражения коронавирусом (с начала пандемии 823 515 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU