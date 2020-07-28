Четыреста осуждённых в Тверской области сошлись на масштабном шахматном турнире

28 Июль 2020 2020-07-28T09:29:11+03:00

В играх приняли участие все желающие, знакомые с шахматами. Фото: УФСИН по Тверской области

Шахматные соревнования были организованы во всех исправительных учреждениях региона

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Турниры по шахматам, приуроченные к Международному дню шахмат, прошли во всех исправительных учреждениях Тверской области. По сообщению регионального управления ФСИН, в интеллектуальных состязаниях приняли участие более 400 осуждённых.

Цель турнира была благая – популяризация игры в шахматы и организация полезной занятости среди осуждённых. В играх приняли участие все желающие, знакомые с шахматами. Остальные были зрителями и болельщиками.

Кроме осуждённых в турнирах приняли участие шахматисты-ветераны УФСИН региона. Так, в кашинском СИЗО-2 осуждённые спортсмены попробовали свои силы, сыграв с руководителем детско-юношеского кружка по шахматам Кашина, шахматистом 2-го разряда Андреем Куликовым. А в ржевском СИЗО-3 своё мастерство осуждённым продемонстрировал ветеран уголовно-исправительной системы, шаххматист 2-го разряда Сергей Чурилов.

ИСТОЧНИК KP.RU