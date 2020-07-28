2020-07-28T09:03:13+03:00
Общество

В Тверской области почти 7000 семей получают пособия на рождение третьего и последующих детей

Всего с начала года выплачено уже свыше 493 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Поддержка института семьи в нашем регионе - один из главных приоритетов в работе областного правительства и губернатора Игоря Рудени.Поддержка института семьи в нашем регионе - один из главных приоритетов в работе областного правительства и губернатора Игоря Рудени.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В нашем регионе 6967 семей, в которых родился третий (или следующий) ребенок, получают ежемесячную соцвыплату. Об этом сообщает областное правительство.

Эта мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Эти выплаты положены малоимущим семьям до достижения ребенком трех лет.

Размер выплаты в этом году - 11399 рублей, в прошлом году он равнялся 10710 рублям.

С начала 2020 года в регионе общая сумма выплаченных пособий составила 493,3 млн рублей. В целом на год залодено 880,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 728,3 млн.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя поддержка института семьи - один из главных приоритетов в областной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24