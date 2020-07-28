В Тверской области почти 7000 семей получают пособия на рождение третьего и последующих детей

28 Июль 2020 2020-07-28T09:03:13+03:00

Поддержка института семьи в нашем регионе - один из главных приоритетов в работе областного правительства и губернатора Игоря Рудени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего с начала года выплачено уже свыше 493 млн рублей

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В нашем регионе 6967 семей, в которых родился третий (или следующий) ребенок, получают ежемесячную соцвыплату. Об этом сообщает областное правительство.

Эта мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта «Демография». Эти выплаты положены малоимущим семьям до достижения ребенком трех лет.

Размер выплаты в этом году - 11399 рублей, в прошлом году он равнялся 10710 рублям.

С начала 2020 года в регионе общая сумма выплаченных пособий составила 493,3 млн рублей. В целом на год залодено 880,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 728,3 млн.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя поддержка института семьи - один из главных приоритетов в областной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU