2020-07-28T08:59:01+03:00
Происшествия

На дороге под Тверью в ДТП пострадал мотоциклист на "Ямахе"

Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Мотоциклист был в шлеме и остался жив.Мотоциклист был в шлеме и остался жив.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

ДТП с участием мотоциклиста произошло в Калининском районе, на седьмом километре автодороги Глазково-Мухино. Японский мотоцикл "Ямаха" столкнулся с легковушкой "Пежо".

Мотоциклом управлял мужчина 1987 года рождения. Он был в шлеме, имел водительское удостоверение. Водитель "Пежо" - мужчина 1981 года рождения.

В аварии пострадал мотоциклист. Подробностей пока не сообщается, но известно, что угрозы его жизни нет, медицинскую помощь ему оказали на месте, для обязательной госпитализации причин не было.

По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24