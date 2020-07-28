На дороге под Тверью в ДТП пострадал мотоциклист на "Ямахе"

28 Июль 2020 2020-07-28T08:59:01+03:00

Мотоциклист был в шлеме и остался жив. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет

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ДТП с участием мотоциклиста произошло в Калининском районе, на седьмом километре автодороги Глазково-Мухино. Японский мотоцикл "Ямаха" столкнулся с легковушкой "Пежо".

Мотоциклом управлял мужчина 1987 года рождения. Он был в шлеме, имел водительское удостоверение. Водитель "Пежо" - мужчина 1981 года рождения.

В аварии пострадал мотоциклист. Подробностей пока не сообщается, но известно, что угрозы его жизни нет, медицинскую помощь ему оказали на месте, для обязательной госпитализации причин не было.

По информации областной Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU