День крещения Руси Тверь отпразднует колокольным звоном
День крещения Руси отмечается сегодня, 28 июля. В честь праздника во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви зазвенят колокола.
Перезвон начнётся ровно в полдень по местному времени по всей стране. Поскольку страна у нас большая, и полдень, например, в Челябинске, наступает на два часа раньше, чем в Москве, колокольный звон «волной» пройдёт по всей территории федерации - с востока на запад.
Присоединится к волне колокольного звона и Тверь, сообщает Тверская епархия.
Традиция такого празднования дня крещения Руси поддерживается в России и некоторых странах ближнего зарубежья уже восемь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU