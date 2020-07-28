2020-07-28T08:34:57+03:00
Общество

День крещения Руси Тверь отпразднует колокольным звоном

Волна перезвона пройдёт по всей стране с востока на запад
Виктория ТУШКОВА
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Перезвон начнётся ровно в полдень.Перезвон начнётся ровно в полдень.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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День крещения Руси отмечается сегодня, 28 июля. В честь праздника во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви зазвенят колокола.

Перезвон начнётся ровно в полдень по местному времени по всей стране. Поскольку страна у нас большая, и полдень, например, в Челябинске, наступает на два часа раньше, чем в Москве, колокольный звон «волной» пройдёт по всей территории федерации - с востока на запад.

Присоединится к волне колокольного звона и Тверь, сообщает Тверская епархия.

Традиция такого празднования дня крещения Руси поддерживается в России и некоторых странах ближнего зарубежья уже восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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