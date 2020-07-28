В Тверской области водитель сбил 70-летнюю велосипедистку, нарушившую правила

28 Июль 2020 2020-07-28T08:07:35+03:00

Женщина ехала на велосипеде по пешеходному переходу

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ДТП с участием велосипедиста произошло в Кимрах, на улице Урицкого, около дома №64. Водитель 24 лет за рулём "Киа Рио" сбил велосипедистку - 70-летнюю женщину.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель был трезв. Женщина от госпитализации отказалась, была осмотрена медиками на месте. По предварительным данным она могла получить сотрясение мозга.

ДТП произошло на переходном переходе, по которому пожилая велосипедистка ехала на своём железном коне. Это является нарушением правил дорожного движения, так как "зебру" велосипедисты могут преодолевать только спешившись.

На женщину составлен протокол по статье 12.29.2 КоАП РФ - "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения."

ИСТОЧНИК KP.RU