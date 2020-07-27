2020-07-27T20:22:26+03:00
Происшествия

В Твери машина сбила восьмилетнего мальчика на самокате

Ребёнок пытался переехать дорогу не по "зебре"
Виктория ТУШКОВА
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Ребёнок был на улице без родителей.Ребёнок был на улице без родителей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Твери на бульваре Гусева у дома №18 машина сбила восьмилетнего мальчика. Ребёнок пытался переехать проезжую часть на самокате. По информации региональной Госавтоинспекции, вблизи места ДТП был пешеходных переход, но мальчик ехал не по нему.

Ребёнок был на улице без родителей. Как объяснил мальчик сотрудникам ГИБДД, приближающуюся машину он просто не заметил.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, но он получил травмы. Врачи Детской областной клинической больницы, куда отвезли ребёнка, диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и спины, а также возможный ушиб грудной клетки.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают не оставлять детей без присмотра и почаще напоминать им об опасности, которой грозит нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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