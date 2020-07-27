В Тверской области мужчина незаконно вырубил лес, чтобы устроить лежнёвку для своей техники
Незаконную рубку обнаружили в одном из лесничеств Нелидовского района. Руководитель лесничества заявил в полицию о вырубке 56,4 кубометров леса.
Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 52- летний житель Западной Двины, руководитель организации по лесозаготовке.
Оказалось, что он вырубил лес, чтобы устроить лежнёвку: дорогу из бревенчатого настила для проезда своей техники к выделенной ему делянке. Только вот деревья он срубил незаконно - за пределами делянки.
- Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 363 948 рублей, - сообщили в Управлении МВД по Тверской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Отметим, что данная статья подразумевает наказание вплоть до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU