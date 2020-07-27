В Тверской области мужчина незаконно вырубил лес, чтобы устроить лежнёвку для своей техники

27 Июль 2020 2020-07-27T19:12:15+03:00

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Незаконную рубку обнаружили в одном из лесничеств Нелидовского района. Руководитель лесничества заявил в полицию о вырубке 56,4 кубометров леса.

Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 52- летний житель Западной Двины, руководитель организации по лесозаготовке.

Оказалось, что он вырубил лес, чтобы устроить лежнёвку: дорогу из бревенчатого настила для проезда своей техники к выделенной ему делянке. Только вот деревья он срубил незаконно - за пределами делянки.

- Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила 363 948 рублей, - сообщили в Управлении МВД по Тверской области. - Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Отметим, что данная статья подразумевает наказание вплоть до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU