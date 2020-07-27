В Тверской области пьяный водитель на "Мерседесе" сбил пенсионерку и пытался скрыться

27 Июль 2020 2020-07-27T18:20:54+03:00

На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Но был пойман инспекторами ДПС

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В Ржеве Тверской области "Мерседес" сбил женщину, пенсионерку 1950 года рождения. ДТП произошло на улице Гагарина.

Женщина была доставлена в Ржевскую ЦРБ, ей диагностировали ушиб коленного сутсава.

За рулём немецкого авто был мужчина 1979 года рождения. С места ДТП он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС.

По информации областной Госавтоинспекции, у водителя "Мерседеса" имелись признаки алкогольного опьянения.

Его действия ещё предстоит квалифицировать правоохранителям, машина пока будет помещена на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU