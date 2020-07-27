В Тверской области пьяный водитель на "Мерседесе" сбил пенсионерку и пытался скрыться
Но был пойман инспекторами ДПС
На месте аварии. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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В Ржеве Тверской области "Мерседес" сбил женщину, пенсионерку 1950 года рождения. ДТП произошло на улице Гагарина.
Женщина была доставлена в Ржевскую ЦРБ, ей диагностировали ушиб коленного сутсава.
За рулём немецкого авто был мужчина 1979 года рождения. С места ДТП он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС.
По информации областной Госавтоинспекции, у водителя "Мерседеса" имелись признаки алкогольного опьянения.
Его действия ещё предстоит квалифицировать правоохранителям, машина пока будет помещена на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU