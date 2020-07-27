Главный следователь Тверской области проведёт приём жителей Ржева по Skype

27 Июль 2020 2020-07-27T16:58:13+03:00

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Главный следователь Тверской области - руководитель регионального следственного управления СКР полковник юстиции Альберт Кизимов планирует провести приём граждан. В этот раз - только жителей Ржева.

Поскольку ситуация с коронавирусом у нас ещё напряжённая, было принято решение беседовать посредством видеосвязи - по "Скайпу". Но, как и в случае обычного приёма, на него придётся записаться заранее.

Это можно сделать по телефонам в Твери:

8 (4822) 65-63-31, 65-62-36,

или по ржевскому номеру: 8 (4822-232) 3-38-13.

Сеанс видеосвязи с жителями Ржева запланирован на 6 августа 2020 года (это будет четверг) с 10:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU