Главный следователь Тверской области проведёт приём жителей Ржева по Skype
Главный следователь Тверской области - руководитель регионального следственного управления СКР полковник юстиции Альберт Кизимов планирует провести приём граждан. В этот раз - только жителей Ржева.
Поскольку ситуация с коронавирусом у нас ещё напряжённая, было принято решение беседовать посредством видеосвязи - по "Скайпу". Но, как и в случае обычного приёма, на него придётся записаться заранее.
Это можно сделать по телефонам в Твери:
8 (4822) 65-63-31, 65-62-36,
или по ржевскому номеру: 8 (4822-232) 3-38-13.
Сеанс видеосвязи с жителями Ржева запланирован на 6 августа 2020 года (это будет четверг) с 10:00 до 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU