Прыгунья из Твери Дарья Клишина опубликовала романтичное фото в купальнике
Прекрасную форму звезда спорта продемонстрировала в Instagram
Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фото: www.instagram.com/dariaklishina
Изменить размер текста:
Звезда мирового спорта, тверская прыгунья и просто невероятно красивая девушка Дарья Клишина опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фотография получилась мечтательная и романтичная: Дарья сидит у водопада в изящной позе, купальник на ней скромный, с милыми рюшами и нежной цветочной расцветкой.
Неудивительно, что свои "лайки" к этой фотографии поставили уже более 36 тысяч пользователей соцсети.
"План на субботу - наблюдать за притягательной красотой водопадов", - так подписала фото Дарья.
ИСТОЧНИК KP.RU