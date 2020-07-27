2020-07-27T16:34:16+03:00
Общество

Прыгунья из Твери Дарья Клишина опубликовала романтичное фото в купальнике

Прекрасную форму звезда спорта продемонстрировала в Instagram
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фото: www.instagram.com/dariaklishinaСнимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фото: www.instagram.com/dariaklishina
Изменить размер текста:

Звезда мирового спорта, тверская прыгунья и просто невероятно красивая девушка Дарья Клишина опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.

Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фотография получилась мечтательная и романтичная: Дарья сидит у водопада в изящной позе, купальник на ней скромный, с милыми рюшами и нежной цветочной расцветкой.

Неудивительно, что свои "лайки" к этой фотографии поставили уже более 36 тысяч пользователей соцсети.

"План на субботу - наблюдать за притягательной красотой водопадов", - так подписала фото Дарья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области пьяный водитель на "Мерседесе" сбил пенсионерку и пытался скрыться
Голосование завершено: новый пешеходный мост в Твери назовут Монастырским
Главный следователь Тверской области проведёт приём жителей Ржева по Skype
Прыгунья из Твери Дарья Клишина опубликовала романтичное фото в купальнике
В Тверскую область идут проливные дожди и небольшое похолодание
Аппетитными фотографиями ягод и грибов из тверских лесов делятся пользователи в соцсети
В Твери введут дополнительные автобусы на маршруте №19 за счёт машин маршрута №35
Пассажиры Твери теперь смогут контролировать соблюдение ПДД водителями автобусов
В Тверской области мужчина набрал кредитов на три миллиона 300 тысяч рублей, а возвращать не спешил
На дороге в Тверской области у машины отвалилось колесо, пострадали люди
В СКР проверяют, по чьей вине подростки отравились психотропными препаратами в Тверской области
Двое подростков отравились психотропными препаратами в Тверской области
Солист группы "Руки-вверх" Сергей Жуков передал привет из Калязина Тверской области
По факту исчезновения в Твери 16-летней Ольги Горюновой возбуждено дело по статье "Убийство"
В тверских автобусах будут штрафовать за бесплатный проезд
Девять человек заразились коронавирусом в Твери 27 июля
От коронавируса в Тверской области за последние двое суток не выздоровел никто
В Тверской области больше 500 многодетных семей смогли не платить транспортный налог