Прыгунья из Твери Дарья Клишина опубликовала романтичное фото в купальнике

27 Июль 2020 2020-07-27T16:34:16+03:00

Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фото: www.instagram.com/dariaklishina

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Звезда мирового спорта, тверская прыгунья и просто невероятно красивая девушка Дарья Клишина опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.

Снимок сделан в США, под Атлантой (штат Джорджия). Фотография получилась мечтательная и романтичная: Дарья сидит у водопада в изящной позе, купальник на ней скромный, с милыми рюшами и нежной цветочной расцветкой.

Неудивительно, что свои "лайки" к этой фотографии поставили уже более 36 тысяч пользователей соцсети.

"План на субботу - наблюдать за притягательной красотой водопадов", - так подписала фото Дарья.

ИСТОЧНИК KP.RU