В Тверскую область идут проливные дожди и небольшое похолодание
Но сначала будет немного солнечно
На Тверь надвигаются проливные дожди.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Стартовавшая неделя по прогнозам Гидрометцентра России в Верхневолжье будет дождливой.
В начале недели, в понедельник и вторник, осадки будет кратковременными. К середине недели дождей станет больше, да и идти они будут дольше - синоптики прогнозируют до 13 миллиметров осадков, а это - 15 процентов от месячной нормы. В пятницу регион и областную столицу и вовсе ожидают ливни.
Температура к концу недели понизится с 28 градусов днем в понедельник, до 20 градусов в субботу-воскресенье. Ночи тоже станут прохладнее - до 13 градусов со знаком «плюс».
ИСТОЧНИК KP.RU