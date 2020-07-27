В Тверскую область идут проливные дожди и небольшое похолодание

27 Июль 2020 2020-07-27T16:10:18+03:00

Но сначала будет немного солнечно

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Стартовавшая неделя по прогнозам Гидрометцентра России в Верхневолжье будет дождливой.

В начале недели, в понедельник и вторник, осадки будет кратковременными. К середине недели дождей станет больше, да и идти они будут дольше - синоптики прогнозируют до 13 миллиметров осадков, а это - 15 процентов от месячной нормы. В пятницу регион и областную столицу и вовсе ожидают ливни.

Температура к концу недели понизится с 28 градусов днем в понедельник, до 20 градусов в субботу-воскресенье. Ночи тоже станут прохладнее - до 13 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU