В Твери введут дополнительные автобусы на маршруте №19 за счёт машин маршрута №35

27 Июль 2020 2020-07-27T15:54:28+03:00

В Твери два автобусных маршрута будут дублировать друг друга. Фото: ПТО

В компании-перевозчике поясняют, что это сделано для удобства пассажиров

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С 27 июля автобусы «Транспорта Верхневолжья» №19 и №35 ходят по одному маршруту. Автобусный маршрут №35, ранее курсировавший один раз в день, был изменён по просьбе пассажиров, которые просили добавить автобусов на маршрут №19.

- Маршрут №35 для удобства пассажиров был изменён и стал идентичен пути следования по маршруту №19, - пояснили в компании-перевозчике «Транспорт Верхневолжья».

Теперь на маршруте №19 «Сахарово–Центросвар» будут работать пять автобусов среднего класса вместимости.

Напомним, с 3 февраля в Твери и Калининском районе идет транспортная реформа. Сегодня пассажиров областной столицы перевозят 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 новых низкопольных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU