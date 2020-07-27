2020-07-27T16:43:09+03:00
Общество

Аппетитными фотографиями ягод и грибов из тверских лесов делятся пользователи в соцсети

На одной из интернет-страничек спонтанно организовался ягодно-грибной флешмоб
Виктория ТУШКОВА
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Вот это улов! Фото: vk.com/vktver/Софья БарскаяВот это улов! Фото: vk.com/vktver/Софья Барская
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Селигерская морошка, черника, богатый улов крепеньких боровичков и ярких лисичек, собранных близ Новинок, - удивительно аппетитными фотографиями делятся в сети жители Тверской области.

Такой весёлый летний флешмоб запустила в группе "Тверь ВКонтакте" подписчица Кристина Крылова. Она опубликовала фото своего "маленького, но разношёрстного ягодного улова": в пластиковом лоточке черника, малина и ещё какие-то яркие красные ягодки.

Девушка призвала других подписчиков делиться своими фотографиями. И, что называется, понеслось. Любители тихой охоты скидывали фото просто невероятного количества чистеньких красивых грибов, принесённых из тверских лесов. Ягодные энтузиасты публиковали снимки лукошек, кузовков, вёдер и корзин лесных ягод.

А подписчик по имени Данила Иванов вывесил фото усыпанных ягодами черничных кустов. "Собранным делиться не буду, так как сразу ел", - пояснил Данила.

Фотография, с которой всё началось. Фото: vk.com/vktver/Кристина Крылова

Фотография, с которой всё началось. Фото: vk.com/vktver/Кристина Крылова

Грибочки. Фото: vk.com/vktver/Наталья Киселёва

Грибочки. Фото: vk.com/vktver/Наталья Киселёва

А вот и малина - семь вёдер. Фото: vk.com/vktver/Александр Лайтов

А вот и малина - семь вёдер. Фото: vk.com/vktver/Александр Лайтов

И ещё грибы! Фото? vk.com/vktver/Наталья Петрова

И ещё грибы! Фото? vk.com/vktver/Наталья Петрова

Автор этого фото любит лакомиться ягодами с куста. Фото:vk.com/vktver/Данила Иванов

Автор этого фото любит лакомиться ягодами с куста. Фото:vk.com/vktver/Данила Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU

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