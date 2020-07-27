Пассажиры Твери теперь смогут контролировать соблюдение ПДД водителями автобусов

27 Июль 2020 2020-07-27T15:29:00+03:00

Если водитель автобуса три раза нарушит ПДД - его уволят. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

Пассажиры рейсовых автобусов Твери теперь могут сообщить обо всех замеченных нарушениях правил дорожного движения водителями общественного транспорта.

В Твери и Калининском районе проходит акция «Народный контроль». На всех автобусах появились специальные наклейки с номером телефона горячей линии. Как поясняют в пресс-службе правительства региона, набрав номер, можно сообщить о нарушении или аварийной ситуации на дороге. Телефон горячей линии: 8-800-551-09-71.

Напомним, 3 февраля в Твери и Калининском районе стартовала транспортная реформа. Сейчас пассажиров областной столицы перевозят 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 новых низкопольных автобусов экологического стандарта «Евро-5».

Что до контроля за деятельностью водителей, то в правительстве региона поясняют, все сигналы будут анализироваться, и выноситься «на вид» водителю во время инструктажа, если нарушение будет повторным - последует выговор. Если же водитель нарушит правила три раза- с ним на автотранспортном предприятии расторгнут договор.

ИСТОЧНИК KP.RU