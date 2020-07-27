В Тверской области мужчина набрал кредитов на три миллиона 300 тысяч рублей, а возвращать не спешил

27 Июль 2020 2020-07-27T14:44:22+03:00

Торопчанин взял три внушительных кредита и не стал платить ни по одному из них. Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

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В Торопецком районе Тверской области суд рассматривает иски к жителю Торопца сразу от трёх банков. Мужчина в 2019 году взял три кредита, но рассчитываться не торопился. В итоге, сумма задолженности составила астрономическую сумму – 3,3 миллионов рублей.

Банки не стали полагаться на взыскателей долгов – коллекторов, и подали на неплательщика исковые заявления в суд.

Но даже на судебные заседания должник не приходил, хотя ему присылали повестки по месту жительства.

На сегодняшний день с торопчанина удалось взыскать 2,6 миллионов рублей. Над тем, чтобы заёмщик вернул оставшуюся часть долга, работают правоохранительные органы, информирует сайт Торопецкого районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU