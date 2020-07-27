На дороге в Тверской области у машины отвалилось колесо, пострадали люди

27 Июль 2020 2020-07-27T14:35:14+03:00

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ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Нелидовском районе, на 52-м километре дороги Никитино-Семёновское.

Во время движения по грунтовке у компактвэна "Opel Meriva" отвалилось левое переднее колесо. Машина опрокинулась.

В аварии, к счастью, никто не погиб, но пострадали четверо: водитель, мужчина 1975 года рождения, и его пассажиры - юноша шестнадцати лет, мужчина 1989 года рождения и женщина 1968 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы. По сообщению областной Госавтоинспекции, угрозы их жизням нет.

ИСТОЧНИК KP.RU