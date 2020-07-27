На дороге в Тверской области у машины отвалилось колесо, пострадали люди
Машина перевернулась на грунтовой дороге
ДТП произошло в Нелидовском районе.Фото: Ольга Крыльцова
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ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Нелидовском районе, на 52-м километре дороги Никитино-Семёновское.
Во время движения по грунтовке у компактвэна "Opel Meriva" отвалилось левое переднее колесо. Машина опрокинулась.
В аварии, к счастью, никто не погиб, но пострадали четверо: водитель, мужчина 1975 года рождения, и его пассажиры - юноша шестнадцати лет, мужчина 1989 года рождения и женщина 1968 года рождения.
Пострадавшие госпитализированы. По сообщению областной Госавтоинспекции, угрозы их жизням нет.
ИСТОЧНИК KP.RU