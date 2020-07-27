2020-07-27T13:58:07+03:00
Происшествия

В СКР проверяют, по чьей вине подростки отравились психотропными препаратами в Тверской области

Организована доследственная проверка
Виктория ТУШКОВА
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Двое подростков в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района отравились лекарствами.Двое подростков в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района отравились лекарствами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В следственном управлении СКР по Тверской области проверяют информацию об отравлении лекарственными препаратами двух воспитанников социально-реабилитационного центра в посёлке Редкино.

Напомним, двое подростков в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района отравились лекарствами в эту субботу, 25 июня. По сообщению областной прокуратуры, это были психотропные препараты.

Конаковским прокурорам было поручено провести проверку по факту произошедшего в реабилитационном центре.

Следователи регионального СКР также инициировали доследственную проверку. Уточняется, что отравившиеся подростки - это мальчик 2006 года рождения и девочка 2004 года рождения. Вещество они употребили 25 июля, а на следующее утро были госпитализированы с отравлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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