Двое подростков отравились психотропными препаратами в Тверской области

27 Июль 2020 2020-07-27T13:26:09+03:00

Областная прокуратура взяла под контроль проверку по факту инцидента. Фото: "КП" Архив

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В эту субботу, 25 июня, в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района два подростка отравились психотропными препаратами. Об этом сообщает прокуратура региона.

В связи с ЧП прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников взял ситуацию под контроль и поручил своему конаковскому коллеге провести проверку по факту произошедшего в центре.

Никаких дополнительных подробностей областная прокуратура пока не сообщает.

Руководство конаковского социально-реабилитационного центра как-либо комментировать ситуацию с отравлением "КП-Тверь" отказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU