Двое подростков отравились психотропными препаратами в Тверской области
В эту субботу, 25 июня, в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района два подростка отравились психотропными препаратами. Об этом сообщает прокуратура региона.
В связи с ЧП прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников взял ситуацию под контроль и поручил своему конаковскому коллеге провести проверку по факту произошедшего в центре.
Никаких дополнительных подробностей областная прокуратура пока не сообщает.
Руководство конаковского социально-реабилитационного центра как-либо комментировать ситуацию с отравлением "КП-Тверь" отказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU