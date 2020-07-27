2020-07-27T13:26:09+03:00
Происшествия

Двое подростков отравились психотропными препаратами в Тверской области

Прокуратура проводит проверку
Александр ЖМУЛИН
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Областная прокуратура взяла под контроль проверку по факту инцидента.Областная прокуратура взяла под контроль проверку по факту инцидента.Фото: "КП" Архив
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В эту субботу, 25 июня, в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Конаковского района два подростка отравились психотропными препаратами. Об этом сообщает прокуратура региона.

В связи с ЧП прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников взял ситуацию под контроль и поручил своему конаковскому коллеге провести проверку по факту произошедшего в центре.

Никаких дополнительных подробностей областная прокуратура пока не сообщает.

Руководство конаковского социально-реабилитационного центра как-либо комментировать ситуацию с отравлением "КП-Тверь" отказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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