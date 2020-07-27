По факту исчезновения в Твери 16-летней Ольги Горюновой возбуждено дело по статье "Убийство"

Ольга Горюнова ушла из дома 10 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту безвестного исчезновения шестнадцатилетней Ольги Горюновой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает следственное управление СКР по Тверской области.

Напомним, девушка пропала в Твери 10 июля, она ушла из дома с дорожной сумкой и не вернулась.

Данных, указывающих на намерение девушки покинуть свой дом надолго, во время доследственной проверки обнаружено не было. Поэтому следователи и возбудили уголовное дело. Это также "развяжет руки" следователям: позволит наиболее тщательного выяснить все обстоятельства исчезновения, мобилизировать максимальные силы и средства для поисковых мероприятий.

Следственные органы обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об Ольге Горюновой, сообщить по телефону регионального СУ СКР: 8-930-179-00-69.