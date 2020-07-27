2020-07-27T12:00:10+03:00
Общество

В Твери за синими автобусами установили «Народный контроль»

А также усиливают работу по выявлению «зайцев»
Александр ЖМУЛИН
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Граждане могут сообщить по телефону горячей линии о замеченных ими нарушениях синими автобусами. Фото: ПТОГраждане могут сообщить по телефону горячей линии о замеченных ими нарушениях синими автобусами. Фото: ПТО
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В Твери и Калининском районе стартовала акция «Народный контроль». Её суть в том, что на всех автобусах новой модели пассажирских перевозок размещены телефоны горячей линии, и граждане могут сообщать по ним о каких-либо нарушениях ПДД со стороны общественного транспорта.

Телефон горячей линии : 8-800-551-09-71.

Как сообщает областное правительство, все сообщения граждан будут анализироваться перевозчиками. На основе этой информации будет проводиться дополнительный инструктаж водителей. В случае повторного нарушения водителю будет предъявлен выговор. В третий раз он будет уволен.

Также в синих автобусах усилят работу по выявлению "зайцев". Об этом сообщает министерство транспорта Тверской области. Сотрудники ведомства совместно с ООО «Транспорт Верхневолжья» и полицией собираются проводить рейды по выявлению граждан, которые не любят платить за проезд.

Таким пассажирам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Напомним, что на сегодня в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 новых низкопольных автобусов экологического стандарта «Евро-5».

- Перед нами стоит задача – используя опыт модернизации системы общественного транспорта в тверской агломерации, реализовать этот проект в других муниципальных образованиях региона, – отметил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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