Девять человек заразились коронавирусом в Твери 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T11:12:46+03:00

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4478 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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По данным оперативного штаба, на 27 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4478 человек.

3797 заболевших излечились от инфекции (0 за последние сутки). 132 человека умерли (+2), 549 пациентов изолированы (+25).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1475 (+9)

Кимры 547 (+1)

Конаковский район 377

Ржев 250 (+11)

Калининский район 248 (+1)

Лихославльский район 239

Торжок 165 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 139 (+1)

Новые случаи COVID-19 за последние сутки также зафиксированы в Бологовском, Осташковском и Ржевском районах (по одному новому случаю в каждом).

Графика: ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU