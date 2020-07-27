Девять человек заразились коронавирусом в Твери 27 июля
По данным оперативного штаба, на 27 июля 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4478 человек.
3797 заболевших излечились от инфекции (0 за последние сутки). 132 человека умерли (+2), 549 пациентов изолированы (+25).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1475 (+9)
Кимры 547 (+1)
Конаковский район 377
Ржев 250 (+11)
Калининский район 248 (+1)
Лихославльский район 239
Торжок 165 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 139 (+1)
Новые случаи COVID-19 за последние сутки также зафиксированы в Бологовском, Осташковском и Ржевском районах (по одному новому случаю в каждом).
Графика: ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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