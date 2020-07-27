От коронавируса в Тверской области за последние двое суток не выздоровел никто

27 Июль 2020 2020-07-27T10:58:34+03:00

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По состоянию на 27 июля в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавируса, всего я начала пандемии инфекция выявлена у 4478 человек.

По информации регионального оперштаба, общее количество выздоровевших на настоящий момент - 3797. За последние сутки, как и сутками ранее, не выздоровел никто.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 549 человек (+25 за минувшие сутки). Как отмечают в оперативном штабе, значительная часть людей с подтверждённым COVID-19 болеет без симптомов.

132 человека от коронавируса скончались (+2 за минувшие сутки).

Всего в стране, по данным на 27 июля 2020 года, подтверждено 5635 новых случаев заражения коронавирусом (с начала пандемии 818120 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU