2020-07-27T11:11:22+03:00
Общество

В Тверской области больше 500 многодетных семей смогли не платить транспортный налог

Они воспользовались региональной мерой поддержки
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В итоге семьи сэкономили 1,5 млн рублей.В итоге семьи сэкономили 1,5 млн рублей.Фото: "КП" Архив
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Мера, согласно которой многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога, была законодательно закреплена областным парламентом в регионе областны прошлом году. С инициативой о вводе этой льготы выступил губернатор Игорь Руденя.

На сегодня правом не платить транспортный налог воспользовались больше 500 многодетных семей в Верхневолжье.

В общей сложности введение льготы позволило им сэкономить порядка 1,5 млн рублей.

Указанная налоговая льгота предоставляется одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи в отношении одного авто (по его выбору) с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Данная мера поддержки действует, начиная с уплаты транспортного налога, исчисленного за налоговый период 2019 года. ФНС рекомендует гражданам подать заявление о праве на льготу до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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