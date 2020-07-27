В Тверской области больше 500 многодетных семей смогли не платить транспортный налог
Мера, согласно которой многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога, была законодательно закреплена областным парламентом в регионе областны прошлом году. С инициативой о вводе этой льготы выступил губернатор Игорь Руденя.
На сегодня правом не платить транспортный налог воспользовались больше 500 многодетных семей в Верхневолжье.
В общей сложности введение льготы позволило им сэкономить порядка 1,5 млн рублей.
Указанная налоговая льгота предоставляется одному из родителей (усыновителей) многодетной семьи в отношении одного авто (по его выбору) с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.
Данная мера поддержки действует, начиная с уплаты транспортного налога, исчисленного за налоговый период 2019 года. ФНС рекомендует гражданам подать заявление о праве на льготу до 1 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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