В Твери пятилетний ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

Запирайте окна и не оставляйте детей без присмотра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Твери следователи устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна. Вечером в воскресенье, 26 июля, в следственный отдел регионального СКР поступила информация, что на улице Ипподромной, из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал 5-летний мальчик.

По предварительной информации, это один из тех случаев, когда вес ребёнка не выдержала москитная сетка. Мальчик был дома вместе с родителями, играл в своей комнате. Потом ребёнок залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку, крепления которой не выдержали.

-Ребёнок был госпитализирован в больницу, где и находится по настоящее время, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тверской области.

Отметим, что с начала тёплого сезона это уже далеко не первый подобный случай. Тверские медики призывают взрослых быть предельно бдительными по отношению к малышам и устанавливать на окна надёжные запирающие устройства.