2020-07-27T09:12:45+03:00
Происшествия

Под Тверью женщина на "девяносто девятой" отвлеклась на звонок и врезалась в забор

Женщина осталась жива, но получила травмы
Виктория ТУШКОВА
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По информации областной Госатовинспекции, автомобилистка получила травмы.По информации областной Госатовинспекции, автомобилистка получила травмы.Фото: Ольга Крыльцова
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ДТП произошло в деревне Черногубово Калининского района. Женщина 1978 года рождения ехала за рулём "ВАЗ 21099". Проезжая дом №148 она услышала, как зазвонил её телефон.

Автомобилистка отвлеклась на звонок и на время потеряла управление машиной, отчего врезалась в забор.

По информации Управления ГИБДД по Тверской области, женщина была трезва. Она жива, но получила травмы: ушибы и закрытую травму грудной клетки.

Напомним: управляя автомобилем, водитель может пользоваться телефоном только при наличии технического устройства, позволяющего вести переговоры без использования рук, например, системы «Hands free» (пункт 2.7 ПДД РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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