2020-07-27T08:44:55+03:00
Дом. Семья

Норчонок Норик из биологического центра "Ромашка" Тверской области превратился в Хорика

Новый подопечный центра оказался детёнышем хорька, а не норки
Виктория ТУШКОВА
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А вот и Норик-Хорик. Фото: vk.com/club114776276А вот и Норик-Хорик. Фото: vk.com/club114776276
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Норчонок Норик оказался в реабилитационном центре для диких животных "Ромашка" совсем недавно, его привезли из Зубцова. Норик был совсем малыш и практически лишил биологов сна: уход за такими крохами нелёгок.

И вот спустя неделю оказалось что Норик на самом деле - Хорик. То есть детёныш хорька, а не норки.

- Ввело в заблуждение и то, что мордочка у зверька была очень широкая и туповатенькая, - рассказывают основатели и руководители центра "Ромашка" биологи Мурашовы. - Но, спустя неделю, когда у нашего подопечного начала расти ювенальная грива, сомнения рассеялись. Лишь у детенышей хорьков, из всех куньих имеется такой признак.

Детёнышей многих животных, пока они совсем малы, очень просто спутать, рассказывают биологи. В подсемействе куньих, к которому относятся в том числе хорьки и норки, в первые дни узнаваемо выглядят разве что маленькие барсучата. А крошечные ласки, норки, куницы и хорьки очень похожи друг на друга, даже шёрстку имеют совсем одинаковую.

Норик-Хорик ещё совсем малыш. Фото: vk.com/club114776276

Норик-Хорик ещё совсем малыш. Фото: vk.com/club114776276

ИСТОЧНИК KP.RU

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