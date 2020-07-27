2020-07-27T08:23:15+03:00
Происшествия

Под Кимрами Тверской области "Хёндай" столкнулся с лосем

Водитель машины жив
Виктория ТУШКОВА
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Животное в аварии, к сожалению, погибло.Животное в аварии, к сожалению, погибло.Фото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ДТП с лосем произошло в Кимрском районе, на 23-м километре автодороги Дубна-Кимры-Горицы. Животное выскочило на дорогу перед автомобилем "Hyundai Solaris". Водитель, мужчина 1976 года рождения, был трезв, но не успел отреагировать и сбил сохатого.

Как известно, подобные аварии часто заканчиваются печально: лось очень большое и тяжёлое животное. Машина, сбившая его, часто выглядит как после лобового столкновения с другим авто. Нередко водители или пассажиры получают серьёзные травмы и гибнут в таких ДТП.

В это раз кроме водителя в машине никого не было, по информации региональной Госавтоинспекции водитель не получил серьёзных травм, его жизни ничего не угрожает. Животное, к сожалению, погибло.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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