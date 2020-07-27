2020-07-27T08:02:30+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области обокрал случайный собутыльник

Злоумышленника задержали, но украденные деньги он потратил
Виктория ТУШКОВА
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Злоумышленник доставлен в полицию, где сознался в содеянном.Злоумышленник доставлен в полицию, где сознался в содеянном.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О пропаже денег заявил в полицию житель Калязинского района, мужчина 53-х лет. Он недосчитался восьми тысяч рублей, которые хранил дома в шкафу.

Полицейские отправили к пострадавшему следственно-оперативны группу. На месте сотрудники угрозыска выяснили, что в день происшествия мужчина пригласил в дом малознакомого человека. Случайные приятели устроили посиделки с алкоголем.

Но дружба их длилась недолго. Улучив удобный момент, гость украл деньги и бы таков.

Полицейские опросили соседей, изучили следы обуви и рук предполагаемого лоумышленника и установили его личность. Им оказался 32-летний житель Калязинского района.

- Фигурант был задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Вору может грозить серьёзное наказание. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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