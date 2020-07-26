Моряков и ветеранов ВМФ поздравил с праздником губернатор Тверской области Игорь Руденя

26 Июль 2020 2020-07-26T16:26:10+03:00

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День Военно-Морского Флота России традиционного отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 26 июля. С праздником военных иоряков и ветеранов поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В историю нашей страны навечно вписаны подвиги военных моряков, известных всему миру бесстрашием, блестящей выучкой и беззаветной верностью присяге. С тверской землей связаны имена выдающихся флотоводцев, прославивших Россию в морских сражениях. В героическую летопись флота вписаны имена вице-адмирала, героя Крымской войны Владимира Корнилова, героя Чесменского сражения лейтенанта Дмитрия Ильина. Мы гордимся, что уроженцы тверской земли, адмиралы Владимир Масорин и Владимир Королев возглавляли Военно-Морской флот Российской Федерации, - отметил глава региона.

Игорь Руденя поблагодарил ветеранов за ратный подвиг, преданность Родине и народу и пожелал всем, кто служил и служит на флоте, крепкого здоровья, мира и успехов на службе.

ИСТОЧНИК KP.RU