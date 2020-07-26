2020-07-26T16:11:11+03:00
Общество

Лётчики Ил-76 устроили огненное шоу в небе над Тверью

На аэродроме Мигалово прошла репетиция мероприятий в честь дня ВДВ
Ольга ТРОФИМОВА
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На высоте 600 метров экипажи выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов Фото: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" (скрин видео)На высоте 600 метров экипажи выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов Фото: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" (скрин видео)
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В Тверской области на аэродроме Мигалово, в преддверии 90-летия Воздушно-десантных войск - праздник отмечается 2 августа, прошла тренировка воздушной части праздничных мероприятий.

Экипажи трех самолетов Ил-76 на высоте 600 метров и дистанцией в 100 метров выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов. Об этом сообщает ТРК "Звезда".

Пиротехнические патроны на Ил-76 применяются в комплексе при выполнении противоракетного, противозенитного маневра. Каждый борт оснащен четырьмя комплектами инфракрасных пиропатронов по 96 в каждом.

Кстати, накануне Миноброны России сообщило, что экипажи Ил-76 провели тренировку по тушению природных пожаров. С помощью самолетов в настоящее время тушат крупные пожары в Оренбуржье и Ульяновске.

К 90-летию ВДВ: экипажи Ил-76 разметали салютные искры в небе над Тверью.Экипажи ВТА на высоте 600 метров синхронно выполнили отстрел пиротехнических патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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