Лётчики Ил-76 устроили огненное шоу в небе над Тверью
В Тверской области на аэродроме Мигалово, в преддверии 90-летия Воздушно-десантных войск - праздник отмечается 2 августа, прошла тренировка воздушной части праздничных мероприятий.
Экипажи трех самолетов Ил-76 на высоте 600 метров и дистанцией в 100 метров выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов. Об этом сообщает ТРК "Звезда".
Пиротехнические патроны на Ил-76 применяются в комплексе при выполнении противоракетного, противозенитного маневра. Каждый борт оснащен четырьмя комплектами инфракрасных пиропатронов по 96 в каждом.
Кстати, накануне Миноброны России сообщило, что экипажи Ил-76 провели тренировку по тушению природных пожаров. С помощью самолетов в настоящее время тушат крупные пожары в Оренбуржье и Ульяновске.
К 90-летию ВДВ: экипажи Ил-76 разметали салютные искры в небе над Тверью.Экипажи ВТА на высоте 600 метров синхронно выполнили отстрел пиротехнических патронов.
ИСТОЧНИК KP.RU