В День Крещения Руси в православных храмах Тверской области зазвонят колокола

26 Июль 2020 2020-07-26T13:13:19+03:00

Во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет совершен колокольный звон Фото: ПТО

Единовременный перезвон можно будет услышать 28 июля

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В День Крещения Руси, 28 июля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет совершен колокольный звон.

Единовременный перезвон в день памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира начнется ровно в 12:00 по местному времени.

- Колокольный звон "волной" пройдет по всей канонической территории Русской Православной Церкви. Впервые он объединил православные храмы и монастыри в 2012 году, - сообщили в Тверской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU