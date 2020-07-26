2020-07-26T10:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки от коронавируса в Тверской области никто не выздоровел

Подтверждено 28 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Подтверждено 28 новых случаев заболеванияПодтверждено 28 новых случаев заболеванияФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 26 июля, инфекция выявлена у 4451 человека.

С начала пандемии из больниц выписаны 3797 пациентов (0 за сутки).

В настоящее время 424 (+26 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

130 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 26 июля, подтверждено 5765 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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