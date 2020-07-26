В Кимрах Тверской области пьяный водитель на иномарке врезался в столб
Пострадали трое
Водитель получил тяжелые травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла рано утром, 26 июля, в районе дома №97 по улице 50 лет ВЛКСМ в Кимрах.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди-80" в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб.
На момент прибытия "скорой помощи" водитель находился без сознания. У него - тяжелые травмы.
Также в ДТП пострадали еще два пассажира авто. Угрозы их жизням нет.
ИСТОЧНИК KP.RU