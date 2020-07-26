2020-07-26T10:24:31+03:00
Происшествия

В Кимрах Тверской области пьяный водитель на иномарке врезался в столб

Пострадали трое
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель получил тяжелые травмыВодитель получил тяжелые травмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла рано утром, 26 июля, в районе дома №97 по улице 50 лет ВЛКСМ в Кимрах.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Ауди-80" в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб.

На момент прибытия "скорой помощи" водитель находился без сознания. У него - тяжелые травмы.

Также в ДТП пострадали еще два пассажира авто. Угрозы их жизням нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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