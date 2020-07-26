2020-07-26T09:22:32+03:00
Происшествия

В Конаковском районе Тверской области утонул мужчина

Обстоятельства ЧП устанавливаются
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства ЧП устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиОбстоятельства ЧП устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о том, что в акватории Мошковского залива, Иваньковского водохранилища, в районе СНТ-8 города Конаково утонул мужчина, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 25 июля.

На место выехали спасатели. Тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции Конаковского отделения МО МВД России.

Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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