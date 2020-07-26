В Конаковском районе Тверской области утонул мужчина
Обстоятельства ЧП устанавливаются
Обстоятельства ЧП устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
Сообщение о том, что в акватории Мошковского залива, Иваньковского водохранилища, в районе СНТ-8 города Конаково утонул мужчина, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 25 июля.
На место выехали спасатели. Тело утонувшего было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции Конаковского отделения МО МВД России.
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU