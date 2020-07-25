Самолеты ИЛ-76 ВТА Тверской области готовы к тушению природных пожаров

25 Июль 2020 2020-07-25T22:24:55+03:00

Экипажи вылетали в Оренбургскую и Ульяновскую области

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Десять самолетов Ил-76 Минобороны России подготовлены на аэродромах базирования в Тверской, Псковской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской областях к тушению крупных природных пожаров.

Ранее самолеты Ил-76 ВТА выполнили пять вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области. 210 тонн сброшенной воды помогли локализовать очаги горения в Ташлинском районе - из-за жары там горят степи и леса.

- Экипажи ВТА регулярно проводят практические тренировки в пунктах дислокации выполняя сброс воды на условные очаги возгорания, координаты которых летчики получают, находясь непосредственно в воздухе, - сообщает Минобороны России. - Сброс воды осуществляется с минимальной безопасной высоты для наиболее эффективного тушения.

Экипажи Ил-76 Минобороны России также оказывали помощь в Ульяновской области. Для локализации очага горения в Майнском районе потребовалось 84 тонны воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/792605" frameborder="0"></iframe> Минобороны провело учения по тушению пожаров в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU