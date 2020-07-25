2020-07-25T22:24:55+03:00
Общество

Самолеты ИЛ-76 ВТА Тверской области готовы к тушению природных пожаров

Экипажи вылетали в Оренбургскую и Ульяновскую области
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Самолеты ВТА оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны воды Фото: Минобороны РоссииСамолеты ВТА оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны воды Фото: Минобороны России
Изменить размер текста:

Десять самолетов Ил-76 Минобороны России подготовлены на аэродромах базирования в Тверской, Псковской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской областях к тушению крупных природных пожаров.

Ранее самолеты Ил-76 ВТА выполнили пять вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области. 210 тонн сброшенной воды помогли локализовать очаги горения в Ташлинском районе - из-за жары там горят степи и леса.

- Экипажи ВТА регулярно проводят практические тренировки в пунктах дислокации выполняя сброс воды на условные очаги возгорания, координаты которых летчики получают, находясь непосредственно в воздухе, - сообщает Минобороны России. - Сброс воды осуществляется с минимальной безопасной высоты для наиболее эффективного тушения.

Экипажи Ил-76 Минобороны России также оказывали помощь в Ульяновской области. Для локализации очага горения в Майнском районе потребовалось 84 тонны воды.

Минобороны провело учения по тушению пожаров в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолеты ИЛ-76 ВТА Тверской области готовы к тушению природных пожаров
Не во всех районах Тверской области выходные будут солнечными
Лучшие моменты фестиваля "Нашествие" в Тверской области покажут онлайн
У жительницы Твери украли два велосипеда
В Твери врача-педиатра детской областной больницы Владимира Дубынина наградили за многолетний труд
Командир поискового отряда "Сова" спас утопающего в Кимрах Тверской области
В Бельском районе Тверской области выявлен первый случай коронавируса
В Тверской области 3797 человек вылечились от коронавируса
Жительница Тверской области оставила в банкомате 25 000 рублей
Границы ещё четырех природоохранных территорий утвердили в Тверской области
Водитель на иномарке снес мачту освещения в Твери
Новые светофоры установят в Твери
Губернатор Тверской области и глава Ростуризма побывали в краю Селигера
Пешеходный мост в устье Тьмаки в Твери планируют достроить в этом году
На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей
Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина проведёт личный приём граждан
В Твери пройдет тестирование ГТО по легкоатлетическим и силовым упражнениям
В тверской медсанчасти прошла тренировочная эвакуация
Саженцы роз на рынке в Торжке Тверской области не прошли проверку
Тверские госавтоинспекторы помогли раненому мужчине
Специалистов в Ржеве Тверской области будут учить без отрыва от производства
Одиннадцать случаев коронавируса подтвердили в Твери 24 июля
На улице Можайского в Твери пострадала девушка на мотоцикле
В Твери завели уголовное дело на медсестру, ударившую двухлетнего малыша из Дома ребёнка
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила Тверскую область