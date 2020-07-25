Самолеты ИЛ-76 ВТА Тверской области готовы к тушению природных пожаров
Десять самолетов Ил-76 Минобороны России подготовлены на аэродромах базирования в Тверской, Псковской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской областях к тушению крупных природных пожаров.
Ранее самолеты Ил-76 ВТА выполнили пять вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области. 210 тонн сброшенной воды помогли локализовать очаги горения в Ташлинском районе - из-за жары там горят степи и леса.
- Экипажи ВТА регулярно проводят практические тренировки в пунктах дислокации выполняя сброс воды на условные очаги возгорания, координаты которых летчики получают, находясь непосредственно в воздухе, - сообщает Минобороны России. - Сброс воды осуществляется с минимальной безопасной высоты для наиболее эффективного тушения.
Экипажи Ил-76 Минобороны России также оказывали помощь в Ульяновской области. Для локализации очага горения в Майнском районе потребовалось 84 тонны воды.
Минобороны провело учения по тушению пожаров в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU